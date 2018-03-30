Мессенджерам дали 10 дней на передачу декодеров ФСБ
В течение 10 дней после получения запроса из ФСБ руководство мессенджеров будет обязано предоставить в ведомство ключи для расшифровки информации.
В ФСБ конкретизировали процедуру передачи этих сведений, уточнили тип носителя, на котором они должны предоставляться, а также управление, уполномоченное получать ключи для дешифровки. Об этом сообщает НСН со ссылкой на приказ ФСБ, опубликованный на официальном портале правовой информации.
Некоторое время назад Верховный суд отклонил иск мессенджера Telegram о признании недействительным требований ФСБ о предоставлении ключей для расшифровки переписки пользователей.
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