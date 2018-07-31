Мессенджер «WhatsApp» запустил функцию групповых видеозвонков

Программисты мессенджера «WhatsApp» запустили функцию групповых аудио‐ и видеозвонков.

В групповом звонке могут участвовать вплоть до четырех пользователей.

Чтобы воспользоваться новым функционалом, нужно позвонить одному собеседнику, а затем нажать на кнопку «добавить участников» в правом верхнем углу экрана.

Для того чтобы воспользоваться таким звонком, необходимо обновить ПО на устройствах iOS и Android, отмечает «360».

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