Мессенджер «Telegram» создает собственную криптовалюту
Мессенджер «Telegram» Павла Дурова планирует запустить в ближайшем будущем блокчейн-платформу и собственную криптовалюту - Gram.
Финансирование запуска обеспечат за счет первичного размещения монет (ICO).
Отмечается, что платформа третьего поколения получит название «Telegram Open Network».
По предварительной информации, «Telegram» рассматривает возможность привлечения до 500 миллионов долларов в рамках пред-продаж, а потенциальная общая стоимость токенов составит от трех до пяти миллиардов долларов, сообщает РИА Новости.
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