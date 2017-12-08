Мессенджер «Telegram» снова судится с ФСБ РФ

Создатели мессенджера «Telegram» снова вынуждены обратиться в Верховный суд России для решения вопроса с ФСБ.

Мессенджер выступил с требованием признать недействующим приказ ФСБ о предоставлении ведомству ключей шифрования для доступа к переписке пользователей.

Авторы заявления отмечают, что по закону доступ к переписке возможен только по решению суда и при расследовании преступлений, по меньшей мере, средней тяжести, в то время как ФСБ дает спецслужбе право на внесудебный доступ к сообщениям пользователей.

Юристы компании также обращают внимание на то, что приказ ФСБ призван реализовывать «закон Яровой», однако был принят до утверждения самого закона и не проходил общественного обсуждения, сообщает ТАСС.