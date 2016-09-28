Мэру Таллина предъявили дополнительное обвинение в присвоении средств из бюджета
Сотрудники полиции безопасности Эстонии приняли решение предъявить отстраненному от должности мэру Таллина Эдгару Сависаару дополнительное обвинение в присвоении средств городского бюджета в личных целях, сообщает сайт телерадиовещателя ERR.
Обвинение предъявлено 28 сентября.
По данным следствия, обвинение связано с предвыборной рекламой центристов в ходе местных выборов 2013 года.
Ранее градоначальнику предъявили обвинение по четырем преступным эпизодам. Мэра уличили во взяточничестве, отмывании денег и получении запрещенного пожертвования в крупном размере для Партии Центра.
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