Мэру Таллина предъявили дополнительное обвинение в присвоении средств из бюджета

Сотрудники полиции безопасности Эстонии приняли решение предъявить отстраненному от должности мэру Таллина Эдгару Сависаару дополнительное обвинение в присвоении средств городского бюджета в личных целях, сообщает сайт телерадиовещателя ERR.

Обвинение предъявлено 28 сентября.

По данным следствия, обвинение связано с предвыборной рекламой центристов в ходе местных выборов 2013 года.

Ранее градоначальнику предъявили обвинение по четырем преступным эпизодам. Мэра уличили во взяточничестве, отмывании денег и получении запрещенного пожертвования в крупном размере для Партии Центра.

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