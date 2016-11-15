Меру пресечения в отношении Улюкаева определит Басманный суд Москвы

Задержанный при получении взятки министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев доставлен в Басманный суд Москвы для избрания ему меры пресечения.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Ранее в Следственном комитете РФ сообщили, что следователи подали ходатайство о заключении Улюкаева под домашний арест.

- Материалы об избрании в отношении Улюкаева меры пресечения в виде домашнего ареста поступили в суд. В ближайшее время начнется их рассмотрение, - сообщила агентству пресс-секретарь суда Юнона Царева.