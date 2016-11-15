Меру пресечения в отношении Улюкаева определит Басманный суд Москвы
Задержанный при получении взятки министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев доставлен в Басманный суд Москвы для избрания ему меры пресечения.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
Ранее в Следственном комитете РФ сообщили, что следователи подали ходатайство о заключении Улюкаева под домашний арест.
- Материалы об избрании в отношении Улюкаева меры пресечения в виде домашнего ареста поступили в суд. В ближайшее время начнется их рассмотрение, - сообщила агентству пресс-секретарь суда Юнона Царева.
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