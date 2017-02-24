Мэру Кишинева вручили кубок с грязью

Мэра молдавской столицы Дорина Киртоакэ назвали «грязнулей года» и наградили кубком с грязью.

Депутаты муниципального совета Кишинева полагают, что именно градоначальник повинен в том, что столица превратилась в один из самых необустроенных городов республики, передает ТАСС.

Сам мэр считает, что его вины в этом нет. Киртоакэ видит источник многих проблем города в отсутствии средств в бюджете и генерального плана развития Кишинева. Кроме того, он пожаловался на процветающую в администрации столицы коррупцию.

По словам Киртоакэ, за время его работы на посту мэра на взятках попались более 30 чиновников. При этом он отметил, что самой коррумпированной сферой является распределение земельных участков и выдача разрешений на строительство.