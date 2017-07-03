Мэру Киева грозит уголовное дело

В Нацполицию Украины поступило заявление с требование возбудить уголовное дело в отношении киевского градоначальника Виталия Кличко.

На привлечении мэра к ответственности настаивает общественная организация «Института правовой политики и социальной защиты», передает РИА «Новости» со ссылкой на ее главу Наталью Бережную.

Поводом для этого послужила попытка Кличко ввести в действие решение о переименовании проспекта Генерала Ватутина в честь лидера УПА (запрещена в РФ) Романа Шухевича вопреки запрету суда. Дело в том, что общественники оспорили в переименование проспекта, и суд запретил городским властям принимать соответствующее решение до урегулирования конфликта.

Однако СМИ некоторое время назад сообщили о вступлении решения о переименовании в силу. Бережная заявила, что оно не соответствует действительности, поскольку судебное заседание состоится только 5 июля.

В рамках исполнения так называемого закона о «декоммунизации» на Украине переименовываются населенные пункты и улицы, а также сносятся памятники, так или иначе напоминающие о советском прошлом.

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