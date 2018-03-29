«Мертвая рука» России пугает Запад
Российская система управления ядерным ударом «Периметр» на Западе получила зловещее прозвище «Мертвая рука», рассказал британский эксперт по ядерному оружию Брюс Блэр.
По его словам, российская ядерная система, разработанная еще во времена СССР, действует до сих пор и даже продолжает совершенствоваться.
Вместе с тем эксперт отметил, что «Периметр» является надежным способом предотвращения ядерной войны, так как Запад просто никогда не решится применить ядерное оружие.
При этом, Блэр выразил мнение, что, если «Мертвая рука» может быть уязвима для кибератак, то она будет представлять угрозу для мировой безопасности, сообщает «Национальная служба новостей».
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