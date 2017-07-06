«Мерседес» Бориса Ельцина выставлен на продажу

Бронированный лимузин Mercedes-Benz S-Class Pullman, на котором ездил первый президент России Борис Ельцин, выставлен на продажу за 33 миллиона рублей.

Автомобиль был выпущен в 1995 году и предназначался Гельмуту Колю, занимавшему в то время пост канцлера Германии. Однако тот подарил его Ельцину, сообщает «Федерал Пресс» со ссылкой на компанию «Авто.ру».

Утверждается, что Ельцин пользовался автомобилем до самой своей смерти. В настоящее время машина находится в частной коллекции.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
Следующая новость Виктор Янукович объяснил выбор крымчан в пользу России

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО