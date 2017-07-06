«Мерседес» Бориса Ельцина выставлен на продажу
Бронированный лимузин Mercedes-Benz S-Class Pullman, на котором ездил первый президент России Борис Ельцин, выставлен на продажу за 33 миллиона рублей.
Автомобиль был выпущен в 1995 году и предназначался Гельмуту Колю, занимавшему в то время пост канцлера Германии. Однако тот подарил его Ельцину, сообщает «Федерал Пресс» со ссылкой на компанию «Авто.ру».
Утверждается, что Ельцин пользовался автомобилем до самой своей смерти. В настоящее время машина находится в частной коллекции.
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