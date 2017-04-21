Мероприятия по проверке петербургского метро продлены до мая

Ространснадзор продлил до мая внеплановую проверку метро Санкт-Петербурга. Об этом сообщил глава ведомства Виктор Басаргин.

Он пояснил, что проверка проводится синхронно со следственными действиями. «Идут следственные все вопросы. Когда они закончат, мы параллельно с ними закончим», цитирует чиновника РИА «Новости».

Проверка метро была начата в день совершения теракта – 3 апреля. По словам Басаргина, она должна была продлиться 20 дней.