Мэром Гибралтара стала Мисс Мира-2009
Тридцатилетняя Кайане Лопес, выигравшая в 2009 году титул «Мисс Мира» стала мэром Гибралтара, передает RG.ru.
Мэр Гибралтара является формальной должностью. Занимающий ее человек не получает зарплаты. В его обязанности входят исключительно формальные административные дела.
До этого девушка занимала должность заместителя мэра. В связи с назначением, Лопес стала самой молодой женщиной-мэром в истории Гибралтара и третьей женщиной, занимавшей этот пост. Заодно получив неофициальный титул самого красивого мэра в мире.
Кайане заявила, что гордится тем, что она британка и что «Гибралтар принадлежит Великобритании и всегда будет ее частью».
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