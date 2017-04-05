Мэром Гибралтара стала Мисс Мира-2009

Тридцатилетняя Кайане Лопес, выигравшая в 2009 году титул «Мисс Мира» стала мэром Гибралтара, передает RG.ru.

Мэр Гибралтара является формальной должностью. Занимающий ее человек не получает зарплаты. В его обязанности входят исключительно формальные административные дела.

До этого девушка занимала должность заместителя мэра. В связи с назначением, Лопес стала самой молодой женщиной-мэром в истории Гибралтара и третьей женщиной, занимавшей этот пост. Заодно получив неофициальный титул самого красивого мэра в мире.

Кайане заявила, что гордится тем, что она британка и что «Гибралтар принадлежит Великобритании и всегда будет ее частью».