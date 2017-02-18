Меркель заявила о намерении наладить отношения Запада с Россией
Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила,что после окончания холодной войны международное сообщество так и не смогло наладить отношения с Россией.
В ходе выступления на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности она объявила: «У нас нет четкого международного порядка, по-прежнему нет стабильных отношений с Россией». Канцлер Германии добавила, что будет делать попытки установить хорошие отношения с РФ.
Меркель указала на общие интересы Запада и России в борьбе с терроризмом. Она подчеркнула: «Для меня важно продолжать реализацию Основополагающего акта о взаимоотношениях НАТО и России, продолжать работу Совета Россия - НАТО и общую борьбу с исламским терроризмом».
Ранее РИА Новости сообщили, что президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель договорились о встрече в «нормандском формате».
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