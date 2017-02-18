Меркель заявила о намерении наладить отношения Запада с Россией

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила,что после окончания холодной войны международное сообщество так и не смогло наладить отношения с Россией.

В ходе выступления на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности она объявила: «У нас нет четкого международного порядка, по-прежнему нет стабильных отношений с Россией». Канцлер Германии добавила, что будет делать попытки установить хорошие отношения с РФ.

Меркель указала на общие интересы Запада и России в борьбе с терроризмом. Она подчеркнула: «Для меня важно продолжать реализацию Основополагающего акта о взаимоотношениях НАТО и России, продолжать работу Совета Россия - НАТО и общую борьбу с исламским терроризмом».

Ранее РИА Новости сообщили, что президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель договорились о встрече в «нормандском формате».