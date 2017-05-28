Меркель заявила, что Германии не нужны эксперименты

Канцлер Германии Ангела Меркель на встрече с представителями политической партии «Христианско-социальный союз» в Мюнхене заявила, что Европе следует идти своим путем, а Германии не нужны эксперименты.

Она сказала: «Мы, европейцы, действительно должны взять судьбу в свои руки». Как пишет Газета.ru со ссылкой на Bloomberg, Меркель подчеркнула необходимость дружеских отношений между Европой и США, Британией и Россией, однако европейским странам, по ее мнению, необходимо «бороться за свое будущее самостоятельно».

Она добавила: «Нам нужно стабильное правительство в Германии, и мы будем бороться за это».

Ранее Меркель провела встречу с президентом Украины Петром Порошенко. Украинский лидер назвал Германию надежным другом и партнером.