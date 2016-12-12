Меркель заверила Китай в неизменности позиции Германии по Тайваню

Выступая на пресс-конференции в Берлине канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что правительство ФРГ не собирается менять свою позицию относительно статуса Тайваня как части единого Китайского государства, несмотря на громкие заявления победившего на президентских выборах в США республиканца Дональда Трампа.

- Мы проводим прежнюю политику в отношении Китая (политику «одного Китая») и не изменим своей позиции, — цитирует Меркель РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что не позволит Пекину диктовать ему свои условия в вопросах отношений с Тайванем. Он выразил недоумение по поводу того, почему США должны придерживаться политики «одного Китая».

В ответ на это заявление МИД КНР выразил серьезную озабоченность и подчеркнул, что тайваньский вопрос относится к вопросу государственного суверенитета и территориальной целостности Китая.

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