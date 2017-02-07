Меркель вновь претендует на пост канцлера Германии

Канцлер Германии Ангела Меркель стала официальным кандидатом на должность главы правительства ФРГ от партий «Христианско-демократического союз» и «Христианско-социальный союз».

Таким образом, Меркель стала общим кандидатом в канцлеры от правящей коалиции Германии.

Парламентские выборы в Германии запланированы на сентябрь 2017 года, сообщает интернет-издание «Санкт-Петербург.ру».

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