Меркель вновь претендует на пост канцлера Германии
Канцлер Германии Ангела Меркель стала официальным кандидатом на должность главы правительства ФРГ от партий «Христианско-демократического союз» и «Христианско-социальный союз».
Таким образом, Меркель стала общим кандидатом в канцлеры от правящей коалиции Германии.
Парламентские выборы в Германии запланированы на сентябрь 2017 года, сообщает интернет-издание «Санкт-Петербург.ру».
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