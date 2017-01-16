Меркель не удивили слова Трампа об устаревшем устройстве НАТО

Слова будущего главы Белого дома Дональда Трампа о том, что НАТО является устаревшей организацией, нуждающейся в реконструкции, не удивили канцлера Германии Ангелу Меркель.

Глава правительства ФРГ заметила, что позиция Трампа по этому вопросу давно и всем известна.

- Я думаю, что наша, европейцев, судьба находится в наших собственных руках, — цитирует Меркель RT со ссылкой на Associated Press.

Вместе с тем канцлер Германии заверила, что готова сотрудничать с Трампом на всех уровнях после вступления республиканца в должность президента США.

Ранее руководство альянса выразило обеспокоенность заявлением Трампа, отметившего, что всего пять стран из более чем 22 финансируют деятельность Североатлантического альянса.