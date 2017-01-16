Меркель не удивили слова Трампа об устаревшем устройстве НАТО
Слова будущего главы Белого дома Дональда Трампа о том, что НАТО является устаревшей организацией, нуждающейся в реконструкции, не удивили канцлера Германии Ангелу Меркель.
Глава правительства ФРГ заметила, что позиция Трампа по этому вопросу давно и всем известна.
- Я думаю, что наша, европейцев, судьба находится в наших собственных руках, — цитирует Меркель RT со ссылкой на Associated Press.
Вместе с тем канцлер Германии заверила, что готова сотрудничать с Трампом на всех уровнях после вступления республиканца в должность президента США.
Ранее руководство альянса выразило обеспокоенность заявлением Трампа, отметившего, что всего пять стран из более чем 22 финансируют деятельность Североатлантического альянса.
Читайте только самое важное!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии