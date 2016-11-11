Меркель и Трамп обсудили по телефону будущее сотрудничество ФРГ и США

Канцлер Германии Ангела Меркель в телефонном разговоре с Дональдом Трампом поздравила его с победой на президентских выборах в США и обсудила с ним вопросы будущего сотрудничества.

По словам представителя правительства ФРГ Георга Штрайтера, Меркель отметила, что Германию и Соединенные Штаты страны связывают общие ценности, - сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Reuters.

В предстоящий четверг в Берлине Ангела Меркель встретиться с действующим президентом США Бараком Обамой и обсудит с ним проблему переговоров о зоне свободной торговле между ЕС и США, которые зашли в тупик.