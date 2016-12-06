Меркель собирается пересмотреть отношения ФРГ с НАТО и Россией
Выступая в Эссене на съезде партии Христианско-демократический союз, канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что в связи с резкими изменениями политической конъюнктуры, в частности в связи с выборами в США, Германии необходимо пересмотреть свои отношения с НАТО и Россией.
- Мы имеем дело с ситуацией в мире, особенно в свете американских выборов, в которой подходы в мире должны быть заново сформулированы, прежде всего, к таким важным вещам, как НАТО и отношения с Россией, — цитирует Меркель РИА «Новости» со ссылкой на эфир немецкого телевидения.
Ранее Меркель объявила о своем намерении баллотироваться на пост канцлера Германии на новый срок. На съезде ХДС в Эссене Ангелу Меркель предположительно переизберут лидером партии.
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