Меркель не считает Асада союзником в урегулировании ситуации в Сирии

Выступая на совместной пресс-конференции по итогам встречи с президентом США Бараком Обамой, канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что не считает президента Сирии Башара Асада союзников в урегулировании ситуации в регионе.

- Что касается Асада, то я могу сказать, что он как президент САР активно применял бочковые бомбы против собственного населения. Он должен нести ответственность за страдания людей в Алеппо и других местах, - цитирует Меркель ТАСС.

Глава правительства ФРГ также сослалась на рассказы многочисленных беженцев, прибывающих в Германию.

- Если мы спросим многочисленных беженцев, которые прибыли в том числе в Германию, то они смогут вам сказать, что бежали, прежде всего, от Асада, а не от ДАИШ (запрещенная в РФ организация). Поэтому Асад, по моему мнению, не является союзником, - подчеркнула канцлер.