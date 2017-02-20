Меркель призвала сохранить транзит газа через Украину

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила о необходимости сохранения транзита газа через территорию Украины, заявил глава МИД Польши Витольд Ващиковский.

По его словам, Берлин по-прежнему считает «Северный поток-2» исключительно бизнес-проектом. Однако госпожа Меркель признала, что проект имеет негативные последствия для Украины.

Ващиковский рассказал, что Меркель призвала обеспечить Украине сохранение транзита газа через ее территорию, чтобы Киев мог извлекать из этого выгоду.

В феврале Меркель посетила с визитом Польшу, где провела переговоры с президентом Анджеем Дудой, премьером Бетой Шидло, лидером правящей партии «Право и справедливость» Ярославом Качиньским и главами оппозиционных партий «Гражданская платформа» и Польской крестьянской партии Гжегожем Схетыной и Владиславом Кощиняк-Камышем.

Проект «Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии, сообщает «РИА Новости».