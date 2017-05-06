Меркель призвала НАТО поддерживать диалог с Россией

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что необходимо поддерживать диалог с Россией.

Политик подчеркнула: «Я полагаю, что мы должны следовать двустороннему подходу: с одной стороны, демонстрировать силу, но, с другой, показывать нашу готовность к диалогу». Она отметила, что Германия выступает за соблюдение акта Россия - НАТО и ожидает заседания совета при участии РФ.

В начале мая Меркель обсудила с президентом России Владимиром Путиным двусторонние отношения Москвы и Берлина, подготовку к саммиту «Большой двадцатки», а также ситуацию в Сирии и на Украине, пишет «Российская газета». Канцлер Германии пообещала российскому лидеру, что проведет с украинским президентом Петром Порошенко переговоры по стабилизации ситуации на Украине.