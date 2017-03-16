Меркель прилетит в Москву на встречу с Путиным 2 мая

Визит канцлера Германии Ангелы Меркель в Россию, в ходе которого состоится диалог главы правительства ФРГ с президентом РФ Владимиром Путиным, запланирован на 2 мая. Об этом журналистам сообщил премьер-министр немецкой федеральной земли Бавария Хорст Зеехофер.

По словам Зеехофера, он располагает достоверной информацией о дате визита, - сообщает ТАСС со ссылкой на агентство DPA.

В то же время в пресс-службе правительства РФ слова премьер-министра Баварии не подтвердили и не опровергли, заявив, что проинформируют общественность «исключительно тогда, когда наступает подходящий момент».

Аналогичным образом ответил на вопрос о дате визита Меркель и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее сообщалось, что Меркель намерена обсудить с Путиным ситуацию на Украине и ряд других важных вопросов.

Канцлер Германии перед визитом в Москву собиралась посетить в Вашингтоне президента США Дональда Трампа, но эта встреча была перенесена с 12 на 17 марта в связи с неблагоприятными погодными условиями в аэропорту американской столицы.

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