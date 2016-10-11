Меркель пригласила «нормандскую четверку» на ужин в Берлине

Канцлер Германии пригласила членов «нормандской четверки» в Берлин. Встреча намечена на 19 октября.

Эксперты полагают, что на фоне обострения разногласий с Вашингтоном Меркель пытается наладить отношения с Россией и приложить руку к урегулированию кризиса на Украине, чтобы набрать побольше козырей накануне выборов в США, полагают.

Как рассказал ФБА «Экономика сегодня» руководитель Департамента стран СНГ Института политических исследований Алексей Бычков, инициатива Меркель связана с видимой перезагрузкой отношений между Брюсселем и Вашингтоном. Такая перезагрузка может вывести на новый уровень и взаимодействие России с Евросоюзом.

По мнению эксперта, возможно, 19 октября будут достигнуты договоренности либо по старому формату – формату Минских соглашений – либо по выработке нового формата регулирования ситуации на Украине.