Меркель пригласила «нормандскую четверку» на ужин в Берлине

Канцлер Германии пригласила членов «нормандской четверки» в Берлин. Встреча намечена на 19 октября.

Эксперты полагают, что на фоне обострения разногласий с Вашингтоном Меркель пытается наладить отношения с Россией и приложить руку к урегулированию кризиса на Украине, чтобы набрать побольше козырей накануне выборов в США, полагают.

Как рассказал ФБА «Экономика сегодня» руководитель Департамента стран СНГ Института политических исследований Алексей Бычков, инициатива Меркель связана с видимой перезагрузкой отношений между Брюсселем и Вашингтоном. Такая перезагрузка может вывести на новый уровень и взаимодействие России с Евросоюзом.

По мнению эксперта, возможно, 19 октября будут достигнуты договоренности либо по старому формату – формату Минских соглашений – либо по выработке нового формата регулирования ситуации на Украине.

Новости по теме
Теги:
Следующая новость Президент Филиппин Дутерте планирует посетить Россию

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО