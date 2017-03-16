Меркель приедет в Россию 2 мая

Канцлер Германии Ангела Меркель приедет в Россию с официальным визитом 2 мая, сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с премьер-министром Баварии Хорстом Зеехофером.

«Передайте самые наилучшие пожелания федеральному канцлеру. Мы ждем с визитом госпожу Меркель 2 мая», - цитирует «Интерфакс» слова Путина.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался подтвердить появившуюся в СМИ информацию о визите в РФ Меркель 2 мая.