Меркель приедет в Россию 2 мая
Канцлер Германии Ангела Меркель приедет в Россию с официальным визитом 2 мая, сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с премьер-министром Баварии Хорстом Зеехофером.
«Передайте самые наилучшие пожелания федеральному канцлеру. Мы ждем с визитом госпожу Меркель 2 мая», - цитирует «Интерфакс» слова Путина.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался подтвердить появившуюся в СМИ информацию о визите в РФ Меркель 2 мая.
Следующая новость Опубликован график праздничных дней в 2018 году
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии