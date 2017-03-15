Меркель приедет в Россию и обсудит с Путиным ситуацию на Украине
В ходе визита в Москву канцлер Германии Ангела Меркель намерена обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным ситуацию на Украине и ряд других вопросов. Об этом журналистам сообщил руководитель пресс-службы Кремля Дмитрий Песков.
Вместе с тем представитель Кремля отказался озвучить точную дату приезда Меркель.
- Мы объявим. Мы синхронно это сделаем, — цитирует Пескова РИА «Новости».
О намерении Меркель посетить Россию ранее рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его словам, дата визита канцлера Германии уже согласована.
Ранее сообщалось, что 14 марта Меркель должна была приехать в Вашингтон, однако встреча с президентом США Дональдом Трампом была перенесена на 17 марта из-за ожидаемого в американской столице снежного шторма.
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