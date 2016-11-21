Меркель и Порошенко обсудили ход выполнения Минских договоренностей
В телефонном разговоре между президентом Украины Петром Порошенко и канцлером Германии Ангелой Меркель обсуждался ход выполнения Минских договоренностей.
- Я могу подтвердить, что у канцлера состоялся телефонный разговор с президентом Украины Порошенко. Не могу сказать, о чем точно шла речь, но в центре внимания находились реализация Минских договоренностей и подготовка «дорожной карты» (по имплементации минских соглашений), - цитирует представителя правительства ФРГ ТАСС.
Ранее пресс-служба украинского лидера распространила сообщение о том, что Порошенко и Меркель договорились провести встречу в «нормандском формате» на уровне глав внешнеполитических ведомств России, Германии, Франции и Украины в конце ноября 2016 года.
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