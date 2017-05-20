Меркель пообещала Порошенко рассказать о встрече с российским президентом

Канцлер Германии Ангела Меркель пообещала украинскому президенту Петру Порошенко рассказать о встрече с Путиным, которая состоялась 2 мая.

Об этом она сообщила в ходе пресс-конференции с главой Украины. Телеканал «112 Украина» уточнил, что Порошенко приехал в Германию 20 мая на переговоры с немецким канцлером.

Выступая перед журналистами, Меркель заявила, что стороны будут обсуждать выполнение минских соглашений и ситуацию на Украине. Она отметила: «Также я буду говорить с господином Порошенко о моей встрече с Путиным, которая состоялась в Сочи».

Встреча немецкого канцлера и российского президента прошла 2 мая в Сочи. В ходе переговоров они обсудили ситуацию с правами человека в России и кризис на Украине. 8 мая Меркель уже поделилась с Порошенко итогами встречи с Путиным, сообщает РБК.

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