Меркель пожелала соотечественникам оптимизма в 2017 году
Канцлер Германии Ангела Меркель поздравила немцев с Новым годом и пожелала им сохранять оптимизм, несмотря на существующие угрозы.
Она призвала противопоставить ненависти демократию и общеевропейские ценности, которые должны стать сильнее терроризма.
Меркель выразила сожаление тем фактом, что к ряду терактов в Германии оказались причастны беженцы, получившие приют в стране. Она расценила это как издевку не только над готовностью граждан Германии помогать нуждающимся, но и над людьми, которые действительно нуждаются в такой помощи.
Канцлер также заверила, что власти страны предпримут все необходимые меры для обеспечения безопасности населения германии, сообщает Deutsche Welle.
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