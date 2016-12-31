Меркель пожелала соотечественникам оптимизма в 2017 году

Канцлер Германии Ангела Меркель поздравила немцев с Новым годом и пожелала им сохранять оптимизм, несмотря на существующие угрозы.

Она призвала противопоставить ненависти демократию и общеевропейские ценности, которые должны стать сильнее терроризма.

Меркель выразила сожаление тем фактом, что к ряду терактов в Германии оказались причастны беженцы, получившие приют в стране. Она расценила это как издевку не только над готовностью граждан Германии помогать нуждающимся, но и над людьми, которые действительно нуждаются в такой помощи.

Канцлер также заверила, что власти страны предпримут все необходимые меры для обеспечения безопасности населения германии, сообщает Deutsche Welle.