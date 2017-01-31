Меркель отвергла обвинения советника Трампа в искусственном занижении курса евро

Комментируя прозвучавшие из уст экономического советника президента США Питера Наварро обвинения в том, что правительство Германии искусственно занижает курс евро, чтобы получить преимущество над торговыми партнерами, канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что эти утверждения не соответствуют действительности.

- Что касается вопросов евро и его стоимости, то Германия является страной, которая всегда выступала за независимую политику Европейского центрального банка, как это делал и Бундесбанк, когда евро еще не существовал. Поэтому мы не будем оказывать влияния на политику ЕЦБ, я ничего не хочу и не буду менять в сложившейся ситуации. В остальном, мы пытаемся конкурировать на мировом рынке с конкурентоспособными продуктами в честной конкуренции со всеми остальными, — цитирует РИА «Новости» выступление Меркель на пресс-конференции в Стокгольме.

Ранее Наварро в интервью газете Financial Times заявил, что «существенно недооцененный» евро является «чем-то вроде неявной немецкой марки», низкий курс европейской валюты дает Германии преимущество над основными торговыми партнерами.