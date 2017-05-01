Меркель отказалась покрыть голову платком в Саудовской Аравии

Канцлер Германии Ангела Меркель отказалась покрыть голову платком во время визита в Саудовскую Аравию.

Отмечается, что на встрече с королем Салманом бин Абдул-Азизом аль-Саудом канцлер Германии также была без платка.

Ранее покрывать голову в Саудовской Аравии отказывались премьер Великобритании Тереза Мэй, экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон, экс-первая леди США Мишель Обама и глава бундесвера Урсула фон дер Ляйен.

Два года назад во время визита в Саудовскую Аравию вице-канцлера Зигмара Габриэля немецкую делегацию в аэропорту встретили корзиной, полной традиционной одежды, сообщает «РИА Новости».

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, которая в ходе визита в Саудовскую Аравию покрыла голову платком, назвала это дипломатической культурой и уважением к традициям другого государства. Матвиенко подчеркнула, что из таких мелочей «вышиваются дипломатические узоры» и они способствуют высокой степени доверия во время контактов.