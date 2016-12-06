Меркель осудила Россию и Иран за поддержку режима Асада в Сирии

Выступая на съезде партии Христианско-демократический союз в Эссене, канцлер Германии Ангела Меркель подвергла критике руководства России и Ирана, которые поддерживают режим президента Сирии Башара Асада, и призвала к скорейшему установлению гуманитарных коридоров в Алеппо.

- Это позор, что до сих пор нам не удалось добиться установления в Алеппо гуманитарных коридоров, и мы не должны оставлять усилий сделать это, — цитирует Меркель РИА «Новости» со ссылкой на эфир немецкого телевидения.

По словам главы правительства ФРГ, нынешний президент Сирии Асад заслуживает осуждения за «жестокое обращение с собственным народом».

Ранее российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии сообщил, что за сутки из блокированных районов восточного Алеппо удалось вывести 214 мирных жителей, в том числе 104 ребенка, а также семерых боевиков, пожелавших сложить оружие.