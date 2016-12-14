Меркель и Олланд поддерживают продление антироссийских санкций
Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Олланд порекомендуют странам ЕС продлить санкции в отношении России.
По словам высокопоставленного чиновника ЕС, пожелавшего остаться неназванным, соответствующие рекомендации членам сообщества будут даны в ходе саммита в Брюсселе 15 декабря, передает ТАСС.
Он добавил, что вопрос о санкциях включен в повестку дня встречи лидеров Евросоюза, поскольку прогресс в реализации минских договоренностей минимален.
Ранее сообщалось, что ЕС может продлить ограничения в отношении России 15-20 декабря на полгода.
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