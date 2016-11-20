Меркель официально заявила о выдвижении на пост канцлера ФРГ

Канцлер ФРГ Ангела Меркель объявила, что собирается баллотироваться на пост канцлера Германии в четвертый раз.

– Сегодня я сказала президиуму и правлению партии, что готова на съезде в Эссене выдвинуть свою кандидатуру на пост канцлера, – сказала Меркель. Сегодня в Берлине проходил съезд Христианско-Демократической партии, где было принято соответствующее решение, сообщает "Коммерсантъ".

62-летняя Меркель занимает свой пост с 2005 года. Законодательство ФРГ не ограничивает число сроков правления канцлера.