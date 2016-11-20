Меркель официально заявила о выдвижении на пост канцлера ФРГ
Канцлер ФРГ Ангела Меркель объявила, что собирается баллотироваться на пост канцлера Германии в четвертый раз.
– Сегодня я сказала президиуму и правлению партии, что готова на съезде в Эссене выдвинуть свою кандидатуру на пост канцлера, – сказала Меркель. Сегодня в Берлине проходил съезд Христианско-Демократической партии, где было принято соответствующее решение, сообщает "Коммерсантъ".
62-летняя Меркель занимает свой пост с 2005 года. Законодательство ФРГ не ограничивает число сроков правления канцлера.
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