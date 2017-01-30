Меркель обеспокоена обострением ситуации в Донбассе
Перед переговорами с президентом Украины Петром Порошенко канцлер Германии Ангела Меркель выразила серьезную обеспокоенность нарушением «режима тишины» в Донбассе.
- В последние часы мы узнали, что перемирия не существует, что есть убитые солдаты. Обстановка на линии огня вызывает серьезные опасения, - цитирует Меркель ТАСС.
Ранее командование ДНР сообщило о том, что при попытке прорвать оборону ополчения под Авдеевкой в Донбассе бойцы ВСУ потеряли 25 человек убитыми и более 40 ранеными. Большая часть жертв - результат минометного удара, нанесенного другим подразделением Вооруженных сил Украины по своим же.
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