Меркель назвала условие своего выхода в отставку

Канцлер Германии Ангела Меркель завила, что может покинуть свой пост, если многочисленные компромиссы в работе приведут к продолжительной деформации ее личности.

Меркель отметила, что каждый политик должен спрашивать себя, насколько далеко он готов зайти в поисках компромисса. Как далеко может зайти лично она, канцлер не сообщила. Однако добавила, что пока отправляться в отставку не собирается, сообщает издание Die Welt.

В сентябре в Германии должны пройти парламентские выборы. От их итогов зависит, кто займет пост канцлера. Конкуренцию Меркель составляет глава социал-демократов Мартин Шульц.

Новости по теме
Теги:
Места: Германия
События: отставки
Следующая новость Коллектив Исаакия обратился с открытым письмом к Путину

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте статьи экспертов
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО