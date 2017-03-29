Меркель назвала условие своего выхода в отставку

Канцлер Германии Ангела Меркель завила, что может покинуть свой пост, если многочисленные компромиссы в работе приведут к продолжительной деформации ее личности.

Меркель отметила, что каждый политик должен спрашивать себя, насколько далеко он готов зайти в поисках компромисса. Как далеко может зайти лично она, канцлер не сообщила. Однако добавила, что пока отправляться в отставку не собирается, сообщает издание Die Welt.

В сентябре в Германии должны пройти парламентские выборы. От их итогов зависит, кто займет пост канцлера. Конкуренцию Меркель составляет глава социал-демократов Мартин Шульц.