Меркель назвала наезд на толпу в Берлине терактом
Канцлер Германии Ангела Меркель назвала наезд грузовика на толпу людей на рождественской ярмарке в Берлине терактом.
По ее словам, полиция располагает всеми доказательствами того, что грузовая фура намеренно была направлена на людей.
- Есть много вещей в этом деянии, которых мы с требуемой определенностью не знаем, однако на основе существующих доказательств мы можем сделать вывод, что это была террористическая атака, — приводит «РБК» слова Меркель.
В результате атаки грузовой фуры погибли 12 человек, еще 50 человек получили ранения различной степени тяжести. Полиция задержала предполагаемого водителя грузовика, принадлежащего польской компании, второй злоумышленник погиб.
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