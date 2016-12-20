Меркель назвала наезд на толпу в Берлине терактом

Канцлер Германии Ангела Меркель назвала наезд грузовика на толпу людей на рождественской ярмарке в Берлине терактом.

По ее словам, полиция располагает всеми доказательствами того, что грузовая фура намеренно была направлена на людей.

- Есть много вещей в этом деянии, которых мы с требуемой определенностью не знаем, однако на основе существующих доказательств мы можем сделать вывод, что это была террористическая атака, — приводит «РБК» слова Меркель.

В результате атаки грузовой фуры погибли 12 человек, еще 50 человек получили ранения различной степени тяжести. Полиция задержала предполагаемого водителя грузовика, принадлежащего польской компании, второй злоумышленник погиб.