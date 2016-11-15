Меркель намерена баллотироваться на пост канцлера ФРГ в четвертый раз

Канцлер Германии Ангела Меркель планирует принять участие в выборах и в четвертый раз продлить свои полномочия главы правительства.

Об этом рассказал председатель комитета Бундестага по внешним делам Норберт Реттген, представитель партии Христианско-демократический союз, которую возглавляет Меркель, - сообщает ТАСС со ссылкой на телекомпанию CNN.

Ранее Меркель на прямые вопросы, собирается ли она остаться на посту канцлера Германии на четвертый срок, не давала однозначного ответа, заявляя, что время для объявления ее планов на будущее еще не пришло.