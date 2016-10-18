Меркель надеется на встрече в «нормандском» формате поговорить с Путиным о Сирии
На предстоящей 19 октября в Берлине встрече глав государств «нормандской четверки» канцлер Германии Ангела Меркель надеется обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным не только украинскую, но и сирийскую проблематику.
Об этом сама Меркель заявила в Берлине на совместной пресс-конференции с президентом Панамы Хуаном Карлосом Варелой, - сообщает ТАСС.
По словам канцлера ФРГ, она не рассчитывает на то, что предстоящая встреча в «нормандском» формате станет прорывом.
- Не стоит ждать чуда, - подчеркнула Меркель.
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