Меркель надеется на встрече в «нормандском» формате поговорить с Путиным о Сирии

На предстоящей 19 октября в Берлине встрече глав государств «нормандской четверки» канцлер Германии Ангела Меркель надеется обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным не только украинскую, но и сирийскую проблематику.

Об этом сама Меркель заявила в Берлине на совместной пресс-конференции с президентом Панамы Хуаном Карлосом Варелой, - сообщает ТАСС.

По словам канцлера ФРГ, она не рассчитывает на то, что предстоящая встреча в «нормандском» формате станет прорывом.

- Не стоит ждать чуда, - подчеркнула Меркель.