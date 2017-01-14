Меркель надеется на союз ХДС и ХСС перед выборами
Канцлер Германии Ангела Меркель рассчитывает на то, что возглавляемый ею Христианско-демократический союз и Христианско-социальный союз Баварии будут вместе вести избирательную кампанию. У партий имеются серьезные разногласия по вопросу беженцев.
Обе партии придерживаются общей позиции по многим другим вопросам, заметила канцлер. Меркель также сообщила, что надеется на выработку единой предвыборной программы до лета, пишет ТАСС.
Выборы в Бундестаг пройдут осенью 2017 года. По их итогам будет сформировано правительство и определен канцлер. Меркель уже пообещала выдвинуть свою кандидатуру от блока ХДС/ХСС, но, по мнению экспертов, шансов победит у нее нет.
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