Меркель ждет скорого продвижения по минским соглашениям
Канцлер ФРГ Ангела Меркель ждет скорейшего прогресса по исполнению Минских соглашений. Такое заявление немецкий лидер сделала после телефонного разговора с президентом Украины Петром Порошенко.
– На фоне улучшения ситуации с безопасностью на востоке страны обсуждались дальнейшие шаги по выполнению минских договоренностей, – заместитель официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер.
Меркель в разговоре с Порошенко также отметила важность того, чтобы "все стороны продемонстрировали политическую волю к достижению договоренностей", уточняет ТАСС.
Следующая новость Украина усилит охрану дипломатических учреждений РФ
Читайте самое важное в вашей ленте
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии