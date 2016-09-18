Меркель ждет скорого продвижения по минским соглашениям

Канцлер ФРГ Ангела Меркель ждет скорейшего прогресса по исполнению Минских соглашений. Такое заявление немецкий лидер сделала после телефонного разговора с президентом Украины Петром Порошенко.



– На фоне улучшения ситуации с безопасностью на востоке страны обсуждались дальнейшие шаги по выполнению минских договоренностей, – заместитель официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер.



Меркель в разговоре с Порошенко также отметила важность того, чтобы "все стороны продемонстрировали политическую волю к достижению договоренностей", уточняет ТАСС.