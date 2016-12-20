Меркель не хочет видеть беженца в водителе врезавшегося в ярмарку грузовика

Народ Германии не сможет понять и пережить, если совершивший теракт в центре Берлина водитель грузовика окажется мигрантом. Такое заявление сделала канцлер ФРГ Ангела Меркель, комментируя первые итоги расследования преступления, признанного немецкими властями терактом.

- Я знаю, что нам всем будет особенно сложно перенести информацию, если она подтвердится, что человек, который совершил это преступление, просил в Германии защиты и убежища, — цитирует Меркель RT со ссылкой на РИА «Новости».

По словам главы правительства, это обстоятельство станет «отталкивающим для многих немцев, которые принимают большое участие в помощи беженцам и их интеграции в наше общество».

Ранее, 19 декабря в Берлине грузовик въехал в толпу на рождественской ярмарке. По последним данным, погибли 12 человек, более 50 получили травмы различной степени тяжести.

Новости по теме
Теги:
Места: Германия
События: терроризм
Следующая новость «Правый сектор» провел разведку боем вблизи Дебальцево в Донбассе

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях. Только экспертный взгляд на события
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО