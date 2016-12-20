Меркель не хочет видеть беженца в водителе врезавшегося в ярмарку грузовика
Народ Германии не сможет понять и пережить, если совершивший теракт в центре Берлина водитель грузовика окажется мигрантом. Такое заявление сделала канцлер ФРГ Ангела Меркель, комментируя первые итоги расследования преступления, признанного немецкими властями терактом.
- Я знаю, что нам всем будет особенно сложно перенести информацию, если она подтвердится, что человек, который совершил это преступление, просил в Германии защиты и убежища, — цитирует Меркель RT со ссылкой на РИА «Новости».
По словам главы правительства, это обстоятельство станет «отталкивающим для многих немцев, которые принимают большое участие в помощи беженцам и их интеграции в наше общество».
Ранее, 19 декабря в Берлине грузовик въехал в толпу на рождественской ярмарке. По последним данным, погибли 12 человек, более 50 получили травмы различной степени тяжести.
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