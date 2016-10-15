Меркель хочет ужесточить антироссийские санкции

Канцлер Германии Ангела Меркель намерена выступить в ЕС за ужесточение санкций против России. Меркель не нравятся решительные действия России в Сирии.

Тема санкций в самолетостроении и оборонно-промышленном комплексе должна быть поднята на саммите ЕС 20-21 октября.

Президент США Барак Обама пообещал Меркель поддержку в случае "жесткой реакции" в отношении Москвы, если новые санкции будут поддержаны европейцами, сообщает РИА Новости.