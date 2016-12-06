Меркель в девятый раз переизбрана главой партии Христианско-демократический союз

На съезде партии Христианско-демократический союз, который проходил в Эссене, канцлер ФРГ Ангела Меркель в девятый раз переизбрана председателем ХДС.

Кандидатуру Меркель поддержали 89,5 процента делегатов, - сообщает ТАСС.

62-летняя Меркель является лидером партии уже 16 лет и 8 месяцев, дольше у руля ХДС продержался только Гельмут Коль – 25 лет.

Ранее сообщалось, что Меркель объявила о своем намерении баллотироваться на пост канцлера Германии на новый срок.