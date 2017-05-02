Меркель беспокоят права геев в Чечне
Канцлер Германии Ангела Меркель обеспокоена проблемой соблюдения прав сексуальных меньшинств в Чечне. Она попросила президента России Владимира Путина повлиять на ситуацию.
«Мы получили очень отрицательные доклады о том, что происходит с гомосексуалистами в Чечне, я попросила господина президента о том, чтобы он оказал свое влияние на сохранение прав меньшинств», - цитирует ТАСС ее заявление на пресс-конференции по итогам встречи с Путиным.
Ранее сообщения о притеснении геев в Чечне появились в «Новой газете». Издание утверждает, что в республике задержаны свыше 100 мужчин нетрадиционной сексуальной ориентации, при этом трое убиты. Руководство Чечни эту информацию опровергло.
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