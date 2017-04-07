Мэрия Симферополя недовольна реконструкцией города

Администрация города Симферополь подала в суд исковые заявления с требованием взыскать 26 миллионов рублей с подрядчика реконструкции улиц Пушкина и Карла Маркса.

Глава администрации Симферополя Геннадий Бахарев был крайне недоволен работами, которые выполнил подрядчик в центре города. В частности, специалисты пришли к выводу, что более 2000 квадратных метров плитки уложено с нарушениями технологии - перепадами уровня, щелями между плитками, грубыми стыками с решетками ливневой канализации.

Реконструкция пешеходных улиц в центре Симферополя началась в сентябре 2016 года.

На реализацию проекта из бюджета было выделено 180 миллионов рублей. Подрядчик обещал завершить все работы к 1 января, однако потом этот срок пришлось несколько раз отодвигать, оправдывая низкое качество работ и отставание от графика экстремальными погодными условиями.

Тем не менее, подрядчик был вынужден заплатить более 900 тысяч рублей штрафа за нарушение условий контракта с муниципалитетом, отмечает RG.ru.

Теперь ко всем вопросам к подрядчику прибавится еще и иск в суде от мэрии города Симферополь.

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