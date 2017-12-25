Мэрия Москвы выпускает партию эксклюзивных конфет

Мэрия Москвы объявила о выпуске новых эксклюзивных конфет «Москва», которые будут продаваться ограниченным тиражом до 1 января.

Кондитерские изделия появятся в магазинах города и на площадках стартовавшего 22 декабря фестиваля «Путешествие в Рождество».

Шоколадная конфета имеет начинку из суфле и мягкой карамели, а цена за килограмм конфет будет составлять 600 рублей.

Каждая конфета обернута в красную упаковку с золотистой надписью «Москва».

Первые промышленные партии городского бренда конфет начнет производить ОАО «Воронежская кондитерская фабрика», передает ТАСС.