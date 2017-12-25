Мэрия Москвы выпускает партию эксклюзивных конфет
Мэрия Москвы объявила о выпуске новых эксклюзивных конфет «Москва», которые будут продаваться ограниченным тиражом до 1 января.
Кондитерские изделия появятся в магазинах города и на площадках стартовавшего 22 декабря фестиваля «Путешествие в Рождество».
Шоколадная конфета имеет начинку из суфле и мягкой карамели, а цена за килограмм конфет будет составлять 600 рублей.
Каждая конфета обернута в красную упаковку с золотистой надписью «Москва».
Первые промышленные партии городского бренда конфет начнет производить ОАО «Воронежская кондитерская фабрика», передает ТАСС.
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