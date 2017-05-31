Мэрия Москвы не разрешила оппозиции митинговать на Тверской

Московские власти отказали оппозиционеру Алексею Навальному и его соратнику Роману Рубанову в проведении митинга в центре столицы 12 июня.

Навальный и Рубанов подали две идентичные заявки, в которых указали, что планируют провести шествие от площади Тверская Застава по улицам 1-й Тверской-Ямской и Тверской и митинг на Охотном Ряду. Акция посвящена борьбе с коррупцией.

Навальному отказали в связи с тем, что он не может выступать организатором публичных мероприятий, поскольку привлекался к административной ответственности, передает ТАСС.

Рубанову предложили перенести место проведения акции на проспект Сахарова или улицу Перерва. В мэрии пояснили, что на указанных заявителями улицах будут проходить мероприятия по случаю Дня России, а также ремонтные работы, сообщает «Интерфакс».