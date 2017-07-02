Мэрия Москвы отчиталась о ликвидации последствий стихии

Заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил о завершении работ по устранению последствий стихии, обрушившейся на Москву 30 июня.

Бирюков рассказал, что удалено 2,5 тысячи деревьев, которые были повалены сильным ветром. Как пишет РИА Новости, чиновник назвал три района, в большей степени пострадавших от стихии: Бабушкинский, Алексеевский и Останкинский.

Бирюков сообщил, что восстановлены 22 кровли домов. Он добавил, что основные работы были завершены вечером 1 июля. В восстановительных операциях принимали участие 1400 единиц техники и более 5 тысяч сотрудников ЖКХ.

30 июня в столице прошел сильный ливень с градом и ветром. В результате стихии было повалено более 1100 деревьев, повреждено 95 автомобилей, 1400 жилых домов оказались без света.

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