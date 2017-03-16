Суд в Мэриленде заблокировал действие миграционного указа Трампа
Решением федерального суда американского штата Мэриленд действие указа президента США Дональда Трампа об ужесточении миграционной политики заблокирован.
Документ должен был вступить в силу в ночь с 15 на 16 марта, однако в среду судья федерального суда в Гонолулу (штат Гавайи) Деррек Уотсон ввел общенациональный запрет на его вступление в силу, - сообщает ТАСС со ссылкой на телекомпанию CNN.
Иск, ставящий под сомнение легитимность указа, был подан также в суд Сиэтла (штат Вашингтон).
Ранее, 6 марта Трамп подписал пересмотренный миграционный указ, согласно которому США повторно на 90 дней вводят запрет на въезд для граждан Судана, Сирии, Ирана, Ливии, Сомали и Йемена. Ирак был из нового перечня исключен.
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